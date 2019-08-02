ضبط 638 هاربًا من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة بأسوان

تستكمل أجهزة الأمن فى أسوان سن حملاتها المكبرة والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون.



وقد أسفرت الحملة اليوم عن ضبط 638 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 84 حكم حبس جزئي، و 17 حكم حبس مستأنف، و 323 أحكام غرامات، و 213 مخالفات، وحكم سرقة تيار كهربائي".



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 11 قضايا تموينية شملت ضبط 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، إلى جانب 2 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، وقضية لعدم حمل شهادة صحية ، و 3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى المقرر .



أما في مجال القضايا المرورية تم ضبط 622 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبات توك توك و 3 تروسيكل بدون ترخيص ، وتحرير 137 مخالفة تجاوز حد السرعة، و 79 تصالح فورى ، و 120 مخالفة غرامة ونش ، و 84 حالة عدم قبول التصالح، و 190 مخالفة متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، وإتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .