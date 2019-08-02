عرضها على فيس بوك.. ضبط شخص يروج لأدوية مستوردة مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع أدوية مستوردة مجهولة المصدر عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبحوزته كميات كبيرة منها.





البداية عنما تداولت أحد حسابات موقع "فيس بوك" بنشر مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.





أسفرت جهود البحث بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل ، مواليد 1965 ، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ) .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته ، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود رسائل بين المتهم وآخرين تتضمن الإتفاق فيما بينهم عن بيع وشراء أدوية تخسيس مجهولة المصدر، وبإستكمال التفتيش تم ضبط عدد (1750) دواء تخسيس مستوردة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.





وبمواجهة المذكور إعترف بارتكابه الواقعة وإدارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بغرض الإستفادة ماديًا.



