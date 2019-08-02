الزمالك يكشف حقيقة اقتراب خليلوزيتش من تدريب الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود مفاوضات مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، بخصوص تولي مهمة تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، بداية من الموسم الجديد.



وطلب المدرب البوسني الحصول على مليوني دولار في الموسم الواحد، وهو نفس المبلغ الذي طلبه من قبل البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي، وتحفظ عليه مسئولو الزمالك.



الجدير بالذكر أن منتخب المغرب يتفاوض حاليًا أيضًا مع خليلوزيتش لتولي تدريب منتخب أسود الأطلسي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل عن المغرب مؤخرًا .