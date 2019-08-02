ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة اقتراب خليلوزيتش من تدريب الفريق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:01 م
خليلوزيتش
خليلوزيتش
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وجود مفاوضات مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، بخصوص تولي مهمة تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، بداية من الموسم الجديد.

وطلب المدرب البوسني الحصول على مليوني دولار في الموسم الواحد، وهو نفس المبلغ الذي طلبه من قبل البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي، وتحفظ عليه مسئولو الزمالك.

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب يتفاوض حاليًا أيضًا مع خليلوزيتش لتولي تدريب منتخب أسود الأطلسي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل عن المغرب مؤخرًا .

ترشيحاتنا

ناسا تفجر مفاجأة.. اكتشاف كوكب مائي شبيه بالأرض وصالح للحياة

فرنسا وتركيا على حافة المواجهة.. غضب تركي مكتوم من باريس.. غاز المتوسط قد يتسبب في صدام بين البلدين.. وهجوم من أنقرة على قبرص بسبب القواعد العسكرية الفرنسية

أول تعليق من عمرو جمال بعد الانضمام لـ الصفاقسي التونسي

بعد المرحلة الرابعة من الاستبعاد.. التموين: حرمان هذه الفئات من الدعم

غارة إسرائيلية على العراق.. أول رد من إيران على قصف قاعدتها العسكرية

شاهد .. تركي آل الشيخ يخرج من نادي ألماريا الإسباني بعد شرائه رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل