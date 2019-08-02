بحضور زوجته.. العاهل التايلاندي يمنح عشيقته لقب رفيقة ملكية.. فيديو وصور

منح ملك تايلاند لعشيقته لقب رفيقه ملكية في حفل حضرته زوجة الملك الجديدة، في أول حدث من نوعه بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قام الملك مها فاجيرالونجكورن ، المعروف أيضًا باسم راما إكس ، بجعل حارسته الشخصية السابقة سينينات ونجفاجيراباكدي ، 34 عامًا ،"القرينة الملكية النبيلة" في احتفال بعيد ميلاده السابع والستين.



كانت الملكة سوثيدا جالسة بجانب الملك طوال الحفل غير العادي ولم تظهر عليها أي مشاعر رغم أنها لديها الآن منافس رسمي لجذب انتباه الملك.



قام بصب الماء الاحتفالي على رأس السيدة سينينات كمراسم رسمية أمام التغطيات الإعلامية المحلية والعالمية يوم الأحد.



أثناء المراسم الملكية ، كانت الحارسة الشخصية السابقة مستلقية على الأرض لتظل أقل من قدمي الملك ، وفقًا للتقاليد الملكية التايلاندية.





