تعرف على كيفية السعي بين الصفا والمروة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن السعي بين الصفا والمروة يكون سبعة أشواط، تبدأ من الصفا، وتختم بالمروة، ويتشرط في السعي أن يكون بعد طواف؛ سواءٌ كان ركنًا أو واجبًا أو نفلًا.





وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن هناك سننًا تتعلقُ بالسعي: فتُسَنُّ أولًا: الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ثانيًا: ونِيّةُ السعيِ، ثالثًا: والسَّعيُ الشديدُ بينَ المِيلينِ الأخضرينِ، رابعًا: كما تُسَنُّ الموالاةُ بين أشواطِ السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عند المالكية.





وأوضح أن الصفة المستحبة للسعي بين الصفا والمروة وهي: أن يصعد الحاجّ على الصفا حتى يرى الكعبة من الباب، ويستقبل الكعبة، ويقول: «نويت أن أسعى بين الصفا والمروة سعي الحج (أو العمرة) سبعة أشواط لله تعالى»؛ مكبرًا مهللًا حامدًا، داعيًا بما يشاء، فإن الدعاء مستجاب في هذا الموضع.





وواصل: ثم ينزل متوجهًا نحو المروة ماشيًا بتؤدة واطمئنان قائلًا: «"رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم»، ويشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة أذرع فيُهَرول، بحيث يلتوي إزاره بساقيه دون عنت أو مبالغة، ناويًا بذلك العبادة، لا المسابقة، حتى يتجاوز الميلين الأخضرين.



