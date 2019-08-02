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تعليم

تمثيل مشرف لطالبات تمريض الأزهر في تصفيات برنامج العباقرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:56 م
صدى البلد
محمد شحتة

شاركت مجموعة متميزة من طالبات كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة في تصفيات "برنامج العباقرة" في موسمه السابع.

واجتاز فريق تمريض الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي الذي أوضح ان فريق تمريض الأزهر ضم كلا من شيماء فتحى عبدالرازق، حفصة عبدالخالق قرطام، آية إبراهيم صقر، إيمان حمام محمد، آية محمد جويلي، إيمان سعد جابر، إيمان الشحات، وإسراء عبد الله، التصفيات بنجاح، وتأهلن للنهائيات التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، حيث يتنافس ١٦ كلية من كليات التمريض على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور صبري خالد، عميد الكلية، إن طالبات كلية تمريض الأزهر نماذج مشرّفة مضيئة في جميع اللقاءات والمحافل اللائي يشاركن بها، حيث يقدمن صورة طيبة لطالبات الأزهر تبرز قدراتهن في التفوق في مختلف التخصصات، ليؤكدن أن الكليات العملية والتطبيقية باقية وبقوة جنبا إلى جنب مع الكليات الشرعية والعربية والنظرية.

وأكد أن التعليم الجامعي بالأزهر الشريف يشهد طفرة علمية هائلة على كافة المستويات في ضوء توجيهات ومتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، خاصة في الكليات العملية والتطبيقية والتي تواجه تحديات كبيرة، ومثل هذه الفعاليات تعد بمثابة رد عملي على من لا يريدون لها البقاء، ويشككون في قدرتها على العطاء، حيث يثبت أبناء وبنات الأزهر للجميع أن أبناء الأزهر دعاة وأطباء ومهندسين وصيادلة ومعلمين، وهم الأمل والمستقبل الواعد.

جدير بالذكر أن طالبات كلية التمريض بجامعة الأزهر قد حصلن –في وقت سابق من العام الجاري- على المركز الأول في البحث العلمي والمواهب بالمؤتمر الطلابي الأول، الذي نظمته جامعة حلوان، بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ووفود من دول عربية وإفريقية، كما حصلن على المركز الثالث في المؤتمر الطلابي السابع بجامعة قناة السويس.

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