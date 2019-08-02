طريقة عمل الكبسة باللحمة.. بـ 3 وصفات مختلفة

طريقة عمل الكبسة باللحم



2 حبة طماطم مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهار كبسه

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

7 فصوص حبهان

10 حبات قرنفل او مسمار

0.25 ملعقة صغيرة بودرة زعفران

0.25 ملعقة كركم

2 معلقه كبيره زبده او سمنه

2 قرن فلفل اخضر حار



طريقة عمل الكبسة باللحمة:



1- نغسل الأرز البسمتي وننقعه

2- نسخن الزبدة او السمنه في قدره الطبخ ونضيف البصل المبشور حتى يأخذ لون وننزل بالبهارات والملح والفلفل والكزبره والحبهان والقرنفل وورق اللورا واللومي، ونقلبها وننزل عليها باللحمه تأخذ لون ذهبي وتقفل المسام.

3- ننزل عليها بالطماطم المبشورة والفلفل الأخضر الحار والماء المغلي ونغطي القدر تقريبا ٤٥ دقيقه، حتي تقترب من التسوية.

4- ننزل بالأرز البسمتي عليها ونترك الأرز على نار عالية حتى يشرب المرق، ونضع بودرة الزعفران والكركم كلا على حدا و نقلبهم، ونغطي القدر لمدة نصف ساعة.



طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:



مقادير الكبسة باللحم الضاني:



١ كج لحم ضاني بالعظم

٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمس

١ طماطم متوسطة، مقطعة قطع صغيرة

١ بصلة متوسطة، مقطعة

1 ملعقة صغيرة كمون

٤ حبات حبهان

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود

قليل من الملح

١ عود قرفة

٨ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

١ مكعب مرقة ١

ملعقة صغيرة زنجبيل

١ كوب أرز بسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة

قليل من الزعفران ٤

حبات قرنفل



طريقة تحضير الكبسة باللحم الضاني:



1- في إناء كبير، على نار عالية، اسلقي اللحم. عندما ينضج اللحم، ارفعيه من النار، وقومي بتصفية المرقة و حفظها جانبا.

2- سخني الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.

3- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.

4- أضيفي اللحم و اطهيه لمدة دقيقة مع التوابل. أضيفي الأرز، وادفعيه برفق لقاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.

5- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي، قليلي درجة الحرارة واتركيه الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز، قدميه ساخنا.



طريقة عمل الكبسة باللحمة والخضار



مقادير الكبسة باللحمة والخضار:



قطع لحمة

أرز بسمتى

بصل

ثوم

فلفل أخضر رومى

كوسة

بسلة

جزر

بطاطس

قرفة عيدان

حبهان فصوص

كزبرة جافة ناعمة

كمون ناعم

ليمون أسود

كركم

صلصة طماطم

زيت

ملح

فلفل أسود

ماء



طريقة تحضير الكبسة باللحمة:



1- شوحى قطع اللحمة مع البصل فى الزيت على النار.

2- أضيفى الملح والفلفل الأسود وغطى الإناء حتى تمام نضج اللحمة مع إضافة القليل من الماء عند الحاجة.

3- شوحي الفلفل ومكعبات الجزر والبطاطس والبسلة فى الزيت على النار مع إضافة الثوم.

4- أضيفى القليل من الماء إتركى الخليط حتى تمام نضج الخضار.

5- شوحى فصوص الحبهان المهروسة مع عود القرفة والكمون الناعم والكركم والكزبرة الجافة والليمون الأسود فى الزيت على النار.

6- ثم أضيفي الأرز والملح والفلفل الأسود والماء وقلبى.

7- أتركي الأرز حتى تمام النضج ثم أضيفى له خليط اللحمة وقلبي.

8- ضعى الأرز مع اللحمة فى الطبق ومن حوله خليط الخضار وقدميه.

يمكن تقديم طرق مختلفة لعمل الـكبسة، ولكن تبقى الكبسة باللحم هي الافضل، والاكثر رواجا في الوطن العربي، وفيما يلي سنقدم لكم طرق مختلفة لتقديم الكبسة باللحم الشهية، والمفيدة.وقت إعداد الكبسة باللحمة : 30 دقيقةوقت تحضير الكبسة باللحمة : 60 دقيقةالكمية: 4 أشخاصويمكن تقديم الكبسة اللحم على الغذاء، وهي اكلة عربية وخليجية في الأصل، ويكون الارز واللحم هو المكون الأساسي لها، وقد تختلف طريقة تحضيرها من دولة لأخري، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل كبسة باللحم بطرق مختلفة، وبسيطة، وغير مكلفة، وإليكم الوصفات بالتفصيل..مقادير تحضير الكبسة باللحمة:1 كيلو لحم بقر او غنم1 كيلو ارز بسمتيبصلة مبشورة