الإسماعيلي يضم المهاجم العراقي طارق همام

أتم مسئولو النادي الإسماعيلي، التعاقد مع المهاجم العراقي طارق همام، لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ورحب اللاعب طارق همام بالانضمام الي الاسماعيلي فور بدء التفاوض من الدراويش معه ومع وكيله.



وكان طارق همام قد فسخ تعاقده مع ناديه السابق الاستقلال الايراني بسبب أزمة مع الفريق في الحصول على مستحقاته المتأخرة.



ولعب همام طارق لـ فريق القوة الجوية ليتم إعارته إلى الظفرة ثم ينتقل بعدها إلى صفوف الاستقلال الإيراني وشارك صاحب الـ 23 عاما مع منتخب العراقي الأول وتمكن من إحراز 4 أهداف، وظهر بمستوى جيد وهو ما جعل مسئولي الإسماعيلي يفكرون في ضمه.