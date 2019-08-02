رامي صبري يكسر حاجز المليون في يوم.. بألبوم فارق معايا

كسر الفنان رامي صبري حاجز المليون بإجمال نسب مشاهدات الـ10 أغاني التي طرحها من ألبومه الجديد "فارق معايا"، فبلغت نسب مشاهدات الأغاني، مليون و50 ألف مشاهدة، بعد طرحها أمس الخميس 1 أغسطس، عبر القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وكان رامي صبري قد طرح أغنيتين من ألبومه قبل شهر، وهما «حاول تنساني» وحققت مليون مشاهدة، وأغنية «أنا بابا» وحققت 740 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.



فيما حققت أغنية «حكاية حبنا» 190 ألف مشاهدة، لتحتل المركز الثالث، بعد يوم واحد من طرحها، لتحتل المركز الثالث بين أغاني الألبوم.



ويضم ألبوم رامي صبري 2019، 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".



وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".



