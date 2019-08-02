حريق يلتهم 3 منازل ويصيب رجلا وابنته بالأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر فى السيطرة على حريق هائل نشب فى 3 منازل بقرية العشي شمال المحافظة.



تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بعدد من المنازل بقرية العشي شمال الأقصر.



انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذى التهم 3 منازل، وأسفر عن إصابة مواطن وابنته، وتم نقلهم إلى مستشفى الأقصر الدولي.



تم تحرير محضرا بذلك وجار إخطار النيابة لتولى التحقيقات.