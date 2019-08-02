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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 70% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:38 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي على 9ر69 % من إجمالي تعاملات السوق، في حين استحوذ المستثمرون الأجانب على 9ر23% والعرب على 1ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بشراء بقيمة 2ر149 مليون جنيه ، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 76 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8ر66%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، في حين استحوذ الأجانب على 3ر24% وسجل العرب 9 % وسجل الأجانب صافي بيع قدره 287ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 1ر857 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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