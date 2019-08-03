بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

نشر المصور الفوتوغرافى خالد فضه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة للفنانة غادة عادل من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



فاجأت غادة جمهورها و متابعيها بلوك جديد بإطلالة من اختيار الاستايلست Abier Ansary ، حيث ارتدت هوت شورت جينز مع بلوزة فضى ونسقت معهما بليزر أبيض، مما منحها إطلالة جذابة.



وانتعلت حذاء مسطحا باللون الأسود، وتزينت ببعض الأكسسوارات البسيطة المتناسقة مع إطلالتها.



فيما اعتمدت غادة عادل على تسريحة شعر من أنامل المصفف Ashour، واختارت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئه.

