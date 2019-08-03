ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: ننتظر من أنقرة التنفيذ الكامل لاتفاقيات إدلب في غضون 24 ساعة

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:13 ص
الوضع في ادلب
الوضع في ادلب
ا ش ا
أعلنت موسكو أنها تنتظر من أنقرة تنفيذا كاملا للاتفاقيات المتعلقة بسحب المقاتلين والأسلحة من إدلب خلال 24 ساعة، ردا على مبادرة الحكومة السورية بوقف إطلاق النار في تلك المنطقة.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي باكين، - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - "بهدف استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية ودعما "للقاء أستانا" الدولي حول سوريا، قرر الرئيس السوري بشار الأسد، وقف إطلاق النار وأي عمليات هجومية في منطقة التصعيد في إدلب، اعتبارا من الساعة 00:00 من يوم 2 أغسطس عام 2019. وردا على هذه المبادرة السورية، ننتظر أن ينفذ الجانب التركي بشكل تام بنود اتفاق سوتشي الذي ينص على سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة المنزوعة السلاح، ووقف القصف وفتح طريق السيارات الواصل بين دمشق وحلب".

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لتبرعات شيخ الأزهر إلى صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة ومستشفى شفاء الأورام

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 2-8-2019

درة تتألق أثناء تكريمها بجائزة Enigma في أمريكا.. صور

عادل إمام معلقا.. مباراة نارية بين حسين فهمي ويسرا وليلى علوي.. فيديو

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

تعرف على الجهاز المعاون لـ طارق يحيى في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور