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فن

بعد تداول الأنباء.. فنان سورى ينفى شائعة وفاته

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:51 ص
صدى البلد
نبيل العدوى
انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء حول وفاة الفنان السوري ياسر العظمة، في حادث سير بالعاصمةِ السورية دمشق وهو ما تم نفيه جملةً وتفصيلًا.

وأكدت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان السوري ياسر العظمة عبر "فيسبوك"، أن ما تم تداوله مُجرّد شائعات لا أساس لها من الصحة.

الممثل السوري ياسر العظمة سيعود العام المقبل بسلسلته الشهيرة "مرايا"، وقد علم في وقت سابق موقع الفن أن العظمة توصل إلى اتفاق مع إحدى شركات الإنتاج في دمشق لإنجاز "مرايا 2020"، في آخر جزء من السلسلة الكوميدية الشهيرة.

ويبتعد خلال هذا العمل عن السياسة شكلًا ومضمونًا، ويركز على الحالات الإنسانية والاجتماعية التي يعشيها الموطن السوري والعربي.

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