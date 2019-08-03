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فن

أشرف زكي وطارق الشناوي وعماد رشاد في عزاء والدة هالة صدقي

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:13 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
سعيد فراج - تصوير: أشرف العمدة
حرص الفنان أشرف زكي، وعماد رشاد، والناقد الفني طارق الشناوي، على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي، الذي أقيم يوم الجمعة 2 أغسطس، فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

وشارك، في تقديم واجب العزاء أيضًا، كلًا من الفنانين: محمد رياض، وسميحة أيوب، وفاء عامر، وهشام سليمان رئيس شبكة DMC، أمير شاهين، إيناس الدغيدي، الفنانة المعتزلة نورا، ونبيلة عبيد.

توفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

يذكر أن النجمة هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

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