لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة.. أصالة توجه رسالة للخائنة

إنّ حدسي غالبًا لايخون الواقع ولايخالفه ، ومثلي كثر ، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقه ، فكيف لها أن تصون ودّي ؟ وهي الّتي لاتعرف كيف ... نعم أنا مُحاطة بحبّ كبير ومنّ أُناس كثر ، إلّا أنّ الخيانة مؤلمه ، ولكن ألمها يزول سريعًا ، ويجب أنّ يزول سريعًا ، فإنّ من طعنني بالظهر لايستحقّ أنّ يوجع قلبي ، وقد تعهّدت لروحي أنّ لاأسمح لأحد أنّ يمسّها ، فالخيّرون كثر ، وقدّ منّ الله. عليّي بنعمة الاختيار ، لنّ أحاول أنّ أصلح ماأفسده الزمن فيهم ، وسآخذ ماأنعم الله به عليّي ، لنّ أفسد علاقاتي الطيّبه ، ولنّ أُسامح منّ لايستحقّ #أصاله