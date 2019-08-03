لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة.. أصالة توجه رسالة للخائنة

نشرت الفنانة أصالة صورة لها عبر صفحتها بموقع انستجرام مصحوبة بتعليق مثير، وقال : إنّ حدسي غالبًا لايخون الواقع ولايخالفه ، ومثلي كثر ، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقه ، فكيف لها أن تصون ودّي ؟ وهي الّتي لاتعرف كيف ...وأضافت أصالة : نعم أنا مُحاطة بحبّ كبير ومنّ أُناس كثر ، إلّا أنّ الخيانة مؤلمه ، ولكن ألمها يزول سريعًا ، ويجب أنّ يزول سريعًا ، فإنّ من طعنني بالظهر لايستحقّ أنّ يوجع قلبي ، وقد تعهّدت لروحي أنّ لا أسمح لأحد أنّ يمسّها ، فالخيّرون كثر ، وقدّ منّ الله.وتابعت أصالة : عليّي بنعمة الاختيار ، لنّ أحاول أنّ أصلح ماأفسده الزمن فيهم ، و سآخذ ما أنعم الله به عليّي ، لنّ أفسد علاقتي الطيّبه ، ولنّ أُسامح منّ لايستحقّ.وجاءت كثير من التعليقات عبر صفحة أصالة تتساءل عن الشخصية التي تقصدها بهذه الكلمات وألمح البعض إلى أنها تخص الفنانة أحلام، ولكن أصالة لم ترد أبدا، وكانت خلافات إلكترونية قد نشبت بين الفنانتان مؤخرا.