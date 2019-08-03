متحدث الرئاسة: مؤتمرات الشباب تجربة مصرية فريدة ورسالة تفاؤل للمستقبل.. تتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» اليوم، السبت، أبرز عناوين الصحف المصرية والدولية وبعض المقالات المتنوعة الصادرة اليوم.





وجاءت العناوين على النحو التالي:





الأخبار

المتحدث باسم الرئاسة: مؤتمرات الشباب تجربة مصرية فريدة ورسالة تفاؤل للمستقبل





الشروق

بوتين يصادق علي اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع مصر.





المصري اليوم

«التموين» تكثيف المعروض من اللحوم بتخفيضات 20% استعدادا لعيد الأضحى.





الأهرام

فتح باب التحويلات بتنسيق الجامعات بعد انتهاء المرحلة الثانية .. والنتيجة خلال أسبوعين.





اليوم السابع

«الطفولة والأمومة» يتقدم ببلاغ ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما بـ «فيسبوك».





روسيا اليوم

السودان .. التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير علي الوثيقة الدستورية.





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