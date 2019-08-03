ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة نارية بكأس السوبر الألماني.. بروسيا دورتموند يواجه بايرن ميونيخ

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:47 ص
بروسيا دوتموند وبايرن
بروسيا دوتموند وبايرن ميونيخ
محمد السعيد
يواجه فريق بروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونيخ، اليوم، السبت، في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ملعب "سينجال إيدونا بارك، بكأس السوبر الألماني.

ويسعى بروسيا دورتموند لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد، بعد أن فشل في تحقيق أي لقب الموسم الماضي، بينما يسعى بايرن ميونيخ لمواصلة سيطرته على الألقاب المحلية وخطف اللقب من أسود الفيستيفال.

ويخوض بايرن ميونيخ المباره باعتباره بطلا للدوري الألماني، فيما يلعب بروسيا دورتموند المباراه باعتباره وصيفا للنسخه الأخيرة من البوندسليجا.

يذكر أن بايرن ميونيخ نجح في تحقيق بطولة السوبر الألماني في آخر ثلاث مواسم.

ترشيحاتنا

الجهاز الفني للأهلي يحتوي غضب المستبعدين من القائمة الأفريقية

الأرصاد: الطقس مائل للحرارة بالوجه البحري وشمال الصعيد

موجز التوك شو.. القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين

بعد طقوس الإسرائيليين فى الأردن.. رد صادم من الملك وإجراءات صارمة ضد اليهود

فيفي عبده ونجوى فؤاد يقدمان واجب العزاء في والدة هالة صدقي.. فيديو

الدولار بـ 16.63 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية السبت 3 - 8 - 2019 | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي