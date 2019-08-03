قمة نارية بكأس السوبر الألماني.. بروسيا دورتموند يواجه بايرن ميونيخ

يواجه فريق بروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونيخ، اليوم، السبت، في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ملعب "سينجال إيدونا بارك، بكأس السوبر الألماني.



ويسعى بروسيا دورتموند لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد، بعد أن فشل في تحقيق أي لقب الموسم الماضي، بينما يسعى بايرن ميونيخ لمواصلة سيطرته على الألقاب المحلية وخطف اللقب من أسود الفيستيفال.



ويخوض بايرن ميونيخ المباره باعتباره بطلا للدوري الألماني، فيما يلعب بروسيا دورتموند المباراه باعتباره وصيفا للنسخه الأخيرة من البوندسليجا.



يذكر أن بايرن ميونيخ نجح في تحقيق بطولة السوبر الألماني في آخر ثلاث مواسم.

