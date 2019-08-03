الأرصاد: طقس الأحد حار رطب على معظم المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف الرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات مصر:( القاهرة 37/26، الاسكندرية 32/25، بورسعيد 33/26، رفح 33/23، كاترين 34/18، بني سويف 38/24، الأقصر 41/28، أسوان 42/31، الوادي الجديد 42/29، حلايب 34/28).