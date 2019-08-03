هشام خرما يقدم حفلا موسيقيا في مهرجان القلعة 19 أغسطس

يستعد الموسيقار هشام خرما لإحياء أجدد حفلاته الموسيقية في القاهرة، ضمن مشاركته في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان القلعة الموسيقى، وذلك عبر سهرة جماهيرية على مسرح محكى قلعة صلاح الدين، فى تمام الثامنة مساء الإثنين 19 أغسطس.



