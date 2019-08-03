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فن

هشام خرما يقدم حفلا موسيقيا في مهرجان القلعة 19 أغسطس

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:26 ص
هشام خرما
هشام خرما
شيري نبيل
يستعد الموسيقار هشام خرما لإحياء أجدد حفلاته الموسيقية في القاهرة، ضمن مشاركته في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان القلعة الموسيقى، وذلك عبر سهرة جماهيرية على مسرح محكى قلعة صلاح الدين، فى تمام الثامنة مساء الإثنين 19 أغسطس.

واحتفى هشام خرما مؤخرا بإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد "كن"، والذى عكف على العمل عليه لقرابة 3 سنوات منذ إطلاق ألبومه الأول "اليقين"، ويجسد خلاله رؤيته الموسيقية "المتطورة"، فبعد غوصه في فكرة "اليقين في تحقيق حلمه بأن تصل موسيقاه للعالم"، وصل في الألبوم الثاني لمرحلة "اكتمال رؤيته الموسيقية" و"أن يكون كما يريد وأن يخلق موسيقى كما يشاء" ومن استوحى شعار الألبوم "كن ما تريد.. كن ما تحب"، وضم فى جعبته 10 مقطوعات موسيقية، أطلق منها كليب الأغنية الرئيسية "كن"، بشكل فيديو كليب تم تصويره بالكامل فى آيسلندا، ويعد بذلك أول فنان مصرى وعربى يصور فيديو كليب هناك.

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