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رياضة

تقارير مغربية تكشف مفاجأة في انتقال كاسونجو من الزمالك لـ الوداد

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:22 م
كاسونجو
كاسونجو
إسراء أشرف
كشفت تقارير مغربية عن مفاجأة في صفقة انتقال اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، إلى صفوف الوداد البيضاوى المغربي، خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.

وانتقل كاسونجو إلى صفوف الوداد، مقابل حصول الزمالك على خدمات اللاعب محمد أوناجم، من أجل تسهيل الصفقة. 

ووفقًا لما ذكره موقع "le360" المغربي، فإن الزمالك تكلف براتب كاسونجو الذي انتقل إلى صفوف الوداد على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلى جانب أحقية الوداد في شرائه.

وأرسل نادي الزمالك البطاقة الدولية للكونغولي كابونجو كاسونجو، عقب وصوله إلى المغرب، لتسجيله في كشوفات الفريق.
تقارير مغربية تكشف مفاجأة في انتقال كاسونجو من الزمالك لـ الوداد

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