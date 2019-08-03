تقارير مغربية تكشف مفاجأة في انتقال كاسونجو من الزمالك لـ الوداد

كشفت تقارير مغربية عن مفاجأة في صفقة انتقال اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، إلى صفوف الوداد البيضاوى المغربي، خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.





وانتقل كاسونجو إلى صفوف الوداد، مقابل حصول الزمالك على خدمات اللاعب محمد أوناجم، من أجل تسهيل الصفقة.





ووفقًا لما ذكره موقع "le360" المغربي، فإن الزمالك تكلف براتب كاسونجو الذي انتقل إلى صفوف الوداد على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلى جانب أحقية الوداد في شرائه.



