بمناسبة عيد الأضحى.. الزراعة تطرح لحوما وسلعا غذائية بتخفيضات 25%

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع أنواع اللحوم بلدى وسودانى مجمد والدواجن بأنواعها مثل البط والفراخ والكبدة والحمام والسمان وأيضا الأسماك والرنجة والسلع الغذائية والسلع الأساسية؛ وذلك بالمنافذ التابعة للزراعة المحمية المنتشرة عبر المحافظات.





وأكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، أن نسبة التخفيض تتراوح بين 20% إلى 25% ولدى الإدارة 26 منفذا ثابتا بالجيزة والقاهرة وجنوب سيناء وخمسة منافذ متحركة تجوب كل المحافظات وذلك لتخفيف العبء على المواطنين بمناسبة عيد الأضحي.



