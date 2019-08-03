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اليوم.. مجلس الصحفيين يناقش القيد وشئون الأعضاء

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:30 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا مساء اليوم، برئاسة النقيب ضياء رشوان ، لمناقشة ملف القيد وشؤون الأعضاء.

ويناقش اجتماع المجلس ملف القيد ولجنة التسويات وشؤون الأعضاء وشؤون الموظفين، وعددا من شكاوى الأعضاء، وطلبات القروض الحسنة وما يستجد من أعمال.

ويعتمد المجلس محضر اجتماع المجلس بتاريخ 22 يونيو، واعتماد محضر لجنة المعاشات بتاريخ 27 يوليو.

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