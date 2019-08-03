خدعة ذكية لتحميل صور وفيديوهات «حالة واتساب» على هاتفك الذكي

ازدادت شعبية حالة واتساب WhatsApp Statue بمرور الوقت، حتى وصلت عدد مستخدمي حالة واتساب WhatsApp إلى حوالى 500 مليون مستخدم يوميًا على مستوى العالم.





وتتضمن تحديثات الحالة ذكريات أو رسائل ترغب في حفظها والاستمتاع بها لاحقًا، ولسوء الحظ، لا تقدم واتساب WhatsApp أي طريقة لحفظ تحديثات حالة جهات اتصال واتساب WhatsApp. ومع ذلك، هناك خدعة يمكنك من خلالها حفظ حالات واتساب التي يشاركها أصدقاؤك على هاتفك الذكي، وفقا لصحيقة "إنديا توداي" الهندية.





وإذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات البسيطة التالية:





- قم بتنزيل تطبيق Google File على هاتفك الذكي من متجر Google Play.





- افتح التطبيق وانقر على النقاط الرأسية الموجودة في الزاوية اليسرى العليا من التطبيق؛ إذا كنت تمتلك هاتف Pixel الذكي، فستجد الثلاث نفاط الرئيسية في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق.





- اضغط على خيار الإعدادات.





- بعد ذلك، قم بتبديل الزر "إظهار الملفات المخفية".





- عد الآن إلى التطبيق الرئيسي وانقر على خيار التخزين الداخلي.





- انتقل لأسفل وانقر على خيار واتساب WhatsApp.





- في النافذة التالية، اضغط على خيار الوسائط.





- بعد ذلك، اضغط على خيار Statuses.





- الآن سترى جميع تحديثات الحالة من قبل أصدقائك.





- اضغط على السهم لأسفل على الجانب الأيمن من الحالة التي تريد حفظها، وانقر فوق "نسخ إلى"، وهو خيار موجود في شريط القائمة المنسدلة.





- سيعرض التطبيق الآن لك مواقع للحفظ ، مثل الذاكرة الداخلية لهاتفك، حيث يمكنك حفظ حالة واتساب WhatsApp المحددة.





- اضغط على المكان الذي تريد حفظ الحالة فيه.





- ستظهر لك النافذة التالية الموقع الذي ستختار، مثل DCIM، حيث يمكنك حفظ الحالة، يمكنك الضغط على DCIM أو أي خيار آخر.





- وأخيرا اضغط على نسخ هنا.