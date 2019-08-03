ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اغتنام موسم الطاعات.. ندوة للأوقاف بمسجد السيدة نفيسة

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:27 م
مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة
محمود ضاحي
تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، يوم الثلاثاء المقبل، ندوة بين صلاتي المغرب والعشاء تحت عنوان "اغتنام مواسم الطاعات" من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة.

يشارك في الندوة كل من الدكتور صابر عبد الدايم، أحد علماء الأزهر الشريف، والدكتور هشام عبد العزيز أحد علماء وزارة الأوقاف.

من ناحية أخرى أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف حقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب في مقدمتها: ثقة المصريين في أن أموالهم تذهب لواحد من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة، والتي تؤكد أن مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين من المبادئ الراسخة في وجدان وقلوب كل المصريين.

وأضاف محمد فرج عامر في تصريح له: إن السبب الثاني لنجاح هذا المشروع هو ثقة القائمين على تنفيذه بقيادة الدكتور وزير الأوقاف، مؤكدًا أنه منذ بدء هذا المشروع لم نر أو نسمع عن واقعة فساد واحدة تم ارتكابها في مشروع صكوك الأضاحي، وهو ما كشف عن أصالة معدن الشعب المصري العظيم واستمراره في المساهمة في مثل هذه المشروعات والمبادرات الاجتماعية والإنسانية التي لم تشهدها مصر إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ترشيحاتنا

البيئة تفجر مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. فيديو

١٩٧ مليار طن من الجليد.. ذوبان أكبر جزيرة في العالم.. شاهد

عامر حسين يكشف عن موعد عقوبات مباراة الأهلي والزمالك

نصب وتجارة حشيش.. فضيحة جديدة تطارد معتز مطر فى تركيا.. تفاصيل

دراسة صادمة.. باحثون يحذرون من تورتة عيد الميلاد.. اعرف السبب

طلب يتصور معايا.. أحمد عفيفي يروى تفاصيل لقائه عمرو دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام

مكشوف بشكل ملفت.. مايا دياب تثير الجدل بفستان مثير علي البحر

بطريرك الكاثوليك يتمم سيامة الأنبا باسيليوس مطرانا لإيبارشية سوهاج.. صور