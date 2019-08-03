اغتنام موسم الطاعات.. ندوة للأوقاف بمسجد السيدة نفيسة

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، يوم الثلاثاء المقبل، ندوة بين صلاتي المغرب والعشاء تحت عنوان "اغتنام مواسم الطاعات" من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة.





يشارك في الندوة كل من الدكتور صابر عبد الدايم، أحد علماء الأزهر الشريف، والدكتور هشام عبد العزيز أحد علماء وزارة الأوقاف.





من ناحية أخرى أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف حقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب في مقدمتها: ثقة المصريين في أن أموالهم تذهب لواحد من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة، والتي تؤكد أن مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين من المبادئ الراسخة في وجدان وقلوب كل المصريين.



