شاهد.. هبة مجدي بـ تيشيرت برشلونة على إنستجرام

شاركت الفنانة هبة مجدى متابعيها بصورة سيلفي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وتظهر وهي ترتدي تيشيرت نادى برشلونة الإسباني.



وعلّقت هبة مجدى على الصورة قائلة "شكرا لك ياحبيبي على القميص" ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.



وشاركت النجمة هبة مجدي في فعاليات موسم جدة الثقافي بالمملكة العربية السعودية لعرض مسرحية "الملك لير"، والتي عُرضت يوم 17 يوليو من الشهر الماضي، وعلى مدار 3 أيام متتالية.



مسرحية "الملك لير" إخراج تامر كرم ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي وحمادة شوشة.

