صناع الخير تشكر مؤسسة أبو العينين على دورها في مبادرات زراعة القرنية.. فيديو

وجه هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، الشكر لمؤسسة رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، على دورها في مبادرات زراعة القرنية.



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عمليات زراعة القرنية تكلفتها مرتفعة.



وأشار إلى أن مؤسسة رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، ساهمت في 100 عملية زراعة قرنية.



وأوضح أن مؤسسة رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، مازالت تساهم مع مؤسسة صناع الخير في إجراء عمليات زراعة القرنية.

