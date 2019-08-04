حياة كريمة.. مبادرة الرئيس السيسي طوق نجاة قريتي شماس ببراني وجلالة بالضبعة

قريتا شماس التابعة لمدينة براني وقرية جلالة التابعة لمدينة الضبعة بمحافظة مطروح وقع عليهما الاختيار ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرى احتياجا "حياة كريمة" ويامل الاهالي ان يتحقق امالهم في التطوير .



قال سالم محمود من الأهالي ابن شماس إن القرية، هي واحدة من أفقر ‏القرى في مصر ويأمل ان يتم من خلال المبادرة تحقيق الهدف منها بإيجاد فرص عمل لكي يستفيد منها أهل القرية الذين يعيشون علي زراعة الشعير والتين والزيتون وتربية الأغنام والإبل والتي انحسرت بعدما قلة سقوط الأمطار.



وأضاف أن القرية عانت خاصة بعد إغلاق منفذ السلوم الذى يعد مصدر دخل لجميع مدن المنطقة الغربية لمصر .



بينما تمتلك قرية جلالة بالضبعة موقعا متميزا فالقري السياحية بالساحل الشمالي تحيط القرية التي تبعد عن مدينة الضبعة بنحو 25 كيلو متر وعلي الرغم من موقعها الفريد، الا ان مواطنيها يرون ان القرية تحتاج بعض الخدمات المقدمة للمواطنين .



قال ياسين بريك من قاطنى قرية جلالة ان اهالي القرية ياملون في انشاء معهد أزهري خاصة انه سبق وان اصدار قرار تخصيص الأرض، الا انه لم يتم التنفيذ حتى الان، كما تحتاج القرية مدرسة ثانوي عام، مشيرا إلى أن أقرب مدرسة تبعد 25 كيلو عن مركز الضبعة مما يتسبب بحرمان فتيات القرية من استكمال التعليم لبعد المسافة عن مدينة الضبعة.



وأضاف خالد صالح الشتورى أن اهالي قرية جلالة ياملون دعمها بسيارة مياه اضافية خاصة وان القرية لايوجد بها سوى سيارة واحدة فقط تخدم 22 تجمع.



كما يحتاج الاهالي إلى وضع حلول لشبكة مياه الشرب بالقرية والتى لم يتم ضخ المياة بها منذ أنشأها و عمل غراب بمدخل القرية، وإحلال وتجديد مبنى مركز الشباب تلذي يخدم 22تابع للقرية ويعد المتنفس الوحيد للاهالي والذي صدر قرار بإزالته وتجديده ولم يتم التنفيذ، وكذلك تنجيل للملعب الخماسي أو الملعب الرئيسى والذى يعد هو المتنفس الوحيد لشباب القرية، فضلا عن احتياج القرية طبيب متواجد بصفة مستمرة بالقرية وأن يتم توفير الأدوية ومهمات الطوارئ ورفع كفاة الوحدة الصحية بالقرية.



ويستبشر أهالي قرية جلالة بالخير من مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتنمية القري الاكثر فقرا بتوفير الخدمات للقرية ودعمها بما يحقق ما يحلم به الأهالى.