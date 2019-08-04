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لحظة تدخل الشرطة الأمريكية للقبض على منفذ مذبحة تكساس.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:52 ص
منفذ مذبحة تكساس
منفذ مذبحة تكساس
قسم الخارجي
نشرت شبكة "آي بي سي" نيوز الأمريكية، مقطع فيديو يوثق لحظة دخول رجال شرطة إل باسو في تكساس للمتجر الذي شهد مذبحة راح ضحيتها 20 أمريكيا على يد شاب في العشرينيات من عمره.

ويبين المقطع تقدم رجال الشرطة المسلحين بحذر للسيطرة على حالة الهلع التي أصابت الموجودين بالمتجر.

وقالت الشبكة إن المقطع صوره أحد العاملين في متجر بهاتفه ويبين محاولات الشرطة للسيطرة على منفذ المذبحة وإنقاذ الموقف.

وأوضح الشاب أنه وثق ما حدث خلسة وكان يخشى أن يراه الجاني.

وحاولت الشرطة السيطرة على الفوضى التي عمت المتجر بولاية تكساس عقب تنفيذ باتريك كروسياس، البالغ من العمر 21 عام هجوما على مركز تجاري في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة ما يزيد على 24 آخرين

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