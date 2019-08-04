على متن 13 رحلة.. 3 آلاف حاج يغادرون مطار القاهرة لأداء مناسك الحج

يواصل مطار القاهرة الدولي، تفويج الرحلات المغادرة إلى الأراضي المقدسة، لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام، على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، وشركات الطيران العاملة بالمطار.



وتنقل مصر للطيران، اليوم، الأحد، 2424 حاجا إلى الأراضي المقدسة، على متن 12 رحلة جوية من الصالة الموسمية بالمطار، بواقع 10 رحلات إلى جدة ورحلتين إلى المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت واشنطن وتورنتو ولندن وباريس ودار السلام ونيويورك وأبوجا، وتضامن قنا وكفر الشيخ وقرعة علاقات وإضافات شمال سيناء وبعثات داخلية وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.



وسيرت الخطوط السعودية، رحلة إضافية إلى جدول تشغيل رحلاتها بمطار القاهرة الدولي، لنقل نحو 400 حاج إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج لهذا العام، وتواصل الشركة غدا، الاثنين، رحلاتها الإضافية لنقل الحجاج المسافرين للأراضي المقدسة.



وتنتهي الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، غدا، الاثنين، من تفويج آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام، وتبدأ الصالة فى الأعداد لرحلات العودة المقرر انطلاقها في الـ 14 من أغسطس الجاري وتنتهي في 5 من سبتمبر القادم.



