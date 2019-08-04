أعراض الولادة الحقيقية والمبكرة.. انتبهى لها

أعراض الولادة خاصة فى الشهر التاسع من الحمل من الأعراض التى يجب أن تنتبه إليها كل إمرأة حامل فقد تتنوع ما بين إنقباضات رحمية وألم أسفل البطن والظهر إلى ظهور بعض الإفرازات المهبلية إليك أبرز علامات الولادة الحقيقية والولادة عند البكر فيجب أن تخبرى طبيبك بمجرد الشعور بها.
علامات الولادة الحقيقية
أعراض عديدة مؤشر لاقتراب موعد الولادة الطبيعية يجب البدء إلى الانتباه إليها إذا كنت فى المرحلة الأخيرة من الحمل فعادة ما تحدث الولادة بين الأسبوع 36 والأسبوع 40 من الحمل وتعد أبرز أعراض الولادة الطبيعية هى الشعور بألم متقطع فى المنطقة أسفل البطن والظهر والشعور بتقلصات في منطقة الحوض مع الشعور بزيادة مفرطة فى الإفرازات المهبلية الدموية من الرحم مع تسارع الانقباضات الرحمية وتقارب فترات حدوثها.
تعد من أبرز علامات الولادة الطبيعية هى شعور الأم بانخفاض رأس الجنين لتهبط إلى منطقة الحوض وتشعر المرأة الحامل بذلك أيضا قبل الولادة بأسابيع لتبدأ رأس الجنين فى الضغط على منطقة الرحم والمثانة والشعور بالحاجة المتكررة إلى التبول على فترات متقاربة ومع التشنجات فى كافة عضلات الجسم وخاصة القدمين.
علامات الولادة للبكر
أما عن أعراض الولادة للبكر فهى التي تحدث قبل موعد الولادة المتوقع قبل الأسبوع 37 من الحمل وتحمل هذه الولادة العديد من المخاطر للطفل أبرزها ولادة طفل ذات حجم صغير وحاجة الطفل إلى الخضوع إلى جهاز تنفس صناعى وقد يواجه هذا الطفل صعوبة أيضا فى البلع والتغذية الطبيعية.
علامات الولادة القيصرية
لا يوجد أعراض للولادة القيصرية ولكن وفقا لموقع " verywellhealth "هناك حالات معينة يجب أن يلجأ الطبيب إلى الولادة القيصرية وهى ضيق عنق الرحم والشعور وقلة وصول الأكسجين للجنين والحمل بتوأم مع تواجد مشكلات بالحبل السرى للطفل كما أنه فى بعض الحالات تكون الولادة القيصرية خطر على المرأة الحامل لمعاناتها من مشاكل الضغط والسكر.
وقد تحتاج المرأة للولادة القيصرية فى الحالات التى يكون فيها حجم الجنين أكبر من المعتاد مما يصعب خروجه عن طريق الولادة الطبيعية والتي قد تؤدي للوفاة مثل فقدان أو انعدام معظم الدماغ.
وتحتاج المرأة إلى اللجوء إلى الولادة القيصرية أيضا بعد مراجعة طبيبها خاصة إذا كانت فى الشهر التاسع من الحمل وهى ارتفاع درجة الحرارة مع الشعور بألم شديد وانقباض فى منطقة أسفل البطن والظهر معا مع وجود نزيف دموى أو انفجار كيس الماء.
علامات الولادة الحقيقية
أعراض عديدة مؤشر لاقتراب موعد الولادة الطبيعية يجب البدء إلى الانتباه إليها إذا كنت فى المرحلة الأخيرة من الحمل فعادة ما تحدث الولادة بين الأسبوع 36 والأسبوع 40 من الحمل وتعد أبرز أعراض الولادة الطبيعية هى الشعور بألم متقطع فى المنطقة أسفل البطن والظهر والشعور بتقلصات في منطقة الحوض مع الشعور بزيادة مفرطة فى الإفرازات المهبلية الدموية من الرحم مع تسارع الانقباضات الرحمية وتقارب فترات حدوثها.
تعد من أبرز علامات الولادة الطبيعية هى شعور الأم بانخفاض رأس الجنين لتهبط إلى منطقة الحوض وتشعر المرأة الحامل بذلك أيضا قبل الولادة بأسابيع لتبدأ رأس الجنين فى الضغط على منطقة الرحم والمثانة والشعور بالحاجة المتكررة إلى التبول على فترات متقاربة ومع التشنجات فى كافة عضلات الجسم وخاصة القدمين.
علامات الولادة قبل أسبوع
تعد علامات الولادة قبل أسبوع هى الشعور ببعض الألم المتقطع يشبه إلى حد ما إقتراب الدورة الشهرية والشعور بثقل أسفل البطن.مع زيادة غير طبيعية فى الإفرازات المهبلية وقد تكون مصاحبة لنزول قطرات من الدم وقد تصبح البطم مشدودة أكثر مع ثبات الوزن وتبدأ المرأة فى الشعور قبل الولادة بأسبوع بألم شديد أسفل منطقة الظهر وصعوبة فى النوم تماما.
علامات الولادة للبكر
أما عن أعراض الولادة للبكر فهى التي تحدث قبل موعد الولادة المتوقع قبل الأسبوع 37 من الحمل وتحمل هذه الولادة العديد من المخاطر للطفل أبرزها ولادة طفل ذات حجم صغير وحاجة الطفل إلى الخضوع إلى جهاز تنفس صناعى وقد يواجه هذا الطفل صعوبة أيضا فى البلع والتغذية الطبيعية.
علامات الولادة القيصرية
لا يوجد أعراض للولادة القيصرية ولكن وفقا لموقع " verywellhealth "هناك حالات معينة يجب أن يلجأ الطبيب إلى الولادة القيصرية وهى ضيق عنق الرحم والشعور وقلة وصول الأكسجين للجنين والحمل بتوأم مع تواجد مشكلات بالحبل السرى للطفل كما أنه فى بعض الحالات تكون الولادة القيصرية خطر على المرأة الحامل لمعاناتها من مشاكل الضغط والسكر.
وقد تحتاج المرأة للولادة القيصرية فى الحالات التى يكون فيها حجم الجنين أكبر من المعتاد مما يصعب خروجه عن طريق الولادة الطبيعية والتي قد تؤدي للوفاة مثل فقدان أو انعدام معظم الدماغ.
وتحتاج المرأة إلى اللجوء إلى الولادة القيصرية أيضا بعد مراجعة طبيبها خاصة إذا كانت فى الشهر التاسع من الحمل وهى ارتفاع درجة الحرارة مع الشعور بألم شديد وانقباض فى منطقة أسفل البطن والظهر معا مع وجود نزيف دموى أو انفجار كيس الماء.