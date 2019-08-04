أعراض الولادة الحقيقية والمبكرة.. انتبهى لها

علامات الولادة قبل أسبوع







تعد علامات الولادة قبل أسبوع هى الشعور ببعض الألم المتقطع يشبه إلى حد ما إقتراب الدورة الشهرية والشعور بثقل أسفل البطن.

علامات الولادة للبكر

علامات الولادة القيصرية

تعد من أبرز علامات الولادة الطبيعية هى شعور الأم بانخفاض رأس الجنين لتهبط إلى منطقة الحوض وتشعر المرأة الحامل بذلك أيضا قبل الولادة بأسابيع لتبدأ رأس الجنين فى الضغط على منطقة الرحم والمثانة والشعور بالحاجة المتكررة إلى التبول على فترات متقاربة ومع التشنجات فى كافة عضلات الجسم وخاصة القدمين.مع زيادة غير طبيعية فى الإفرازات المهبلية وقد تكون مصاحبة لنزول قطرات من الدم وقد تصبح البطم مشدودة أكثر مع ثبات الوزن وتبدأ المرأة فى الشعور قبل الولادة بأسبوع بألم شديد أسفل منطقة الظهر وصعوبة فى النوم تماما.أما عن أعراض الولادة للبكر فهى التي تحدث قبل موعد الولادة المتوقع قبل الأسبوع 37 من الحمل وتحمل هذه الولادة العديد من المخاطر للطفل أبرزها ولادة طفل ذات حجم صغير وحاجة الطفل إلى الخضوع إلى جهاز تنفس صناعى وقد يواجه هذا الطفل صعوبة أيضا فى البلع والتغذية الطبيعية.لا يوجد أعراض للولادة القيصرية ولكن وفقا لموقع " verywellhealth "هناك حالات معينة يجب أن يلجأ الطبيب إلى الولادة القيصرية وهى ضيق عنق الرحم والشعور وقلة وصول الأكسجين للجنين والحمل بتوأم مع تواجد مشكلات بالحبل السرى للطفل كما أنه فى بعض الحالات تكون الولادة القيصرية خطر على المرأة الحامل لمعاناتها من مشاكل الضغط والسكر.وقد تحتاج المرأة للولادة القيصرية فى الحالات التى يكون فيها حجم الجنين أكبر من المعتاد مما يصعب خروجه عن طريق الولادة الطبيعية والتي قد تؤدي للوفاة مثل فقدان أو انعدام معظم الدماغ.وتحتاج المرأة إلى اللجوء إلى الولادة القيصرية أيضا بعد مراجعة طبيبها خاصة إذا كانت فى الشهر التاسع من الحمل وهى ارتفاع درجة الحرارة مع الشعور بألم شديد وانقباض فى منطقة أسفل البطن والظهر معا مع وجود نزيف دموى أو انفجار كيس الماء.