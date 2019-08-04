علماء الأوقاف خلال ندوة كبرى: الصيام في العشر الأول من ذي الحجة من أفضل الطاعات

نظمت وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد "المدينـــة المنـــورة" بــ" فيصل " محافظة الجيزة تحت عنوان : " فضائل العشر الأول من ذي الحجة " حاضر فيها كلا من : الشيخ محمود طه الشيمي بديوان عام وزارة الأوقاف ، والشيخ صابر زايده مدير إدارة أوقاف بولاق الدكرور ، والشيخ سيد أحمد بسيوني إمام وخطيب المسجد.



وفي بداية كلمته أكد الشيخ محمود طه الشيمي أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين النشء من التغرير بهم ، أو الوقوع فريسة في أيدي من يتاجرون باسم الدين ، مبينًا أن العشر الأُول من ذي الحجة هي الأيام المأمولة ، والليالي المرجوة ، فهي أيام شريفة ، وأوقات جليلة ، أعلى الله (عز وجل) من شأنها ، وأقسم بها في كتابه العزيز ، حيث يقول سبحانه: {وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ * والشفع والوتر}، والله (عز وجل) لا يقسم إلا بعظيم ، فالقَسَم بها تكريما لها، وتعظيمًا لمكانتها ، وتنويهًا بشأنها ، فعلينا أن تنزود فيها من الأعمال الصالحة.



وفي بداية كلمته أكد الشيخ سيد أحمد بسيوني أن العشر الأول من ذي الحجة تعد من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات ، فيستحب للمسلم أن يكثر من العمل الصالح ومن التكبير والتحميد والتهليل والذكر، قال صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، كما يستحب للمسلم أن يصوم من أيام التسع من ذي الحجة قدر استطاعته، فصومها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى ، وخاصة صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد خص النبي (صلى الله عليه وسلم) صيامه من بين أيام العشر، حيث قال (صلى الله عليه وسلم) : (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

