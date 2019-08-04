علاج الامساك بالاعشاب .. 9 مكونات طبيعية للحامل والأطفال والكبار

علاج الامساك بالاعشاب من أسهل طرق علاج الامساك المنتشرة بشكل واسع بسبب مخاطرها المحدودة مقارنة بالأدوية والعقاقير الطبية وفى نفس الوقت نتائجها مضمونة مما جعل علاج الامساك بالاعشاب الأكثر انتشارا فى العالم.



ويسبب الامساك متاعب كثيرة للانسان ويجعله يشعر بمغص تختلف حدته من شخص لآخر وفقا للحالة الصحية للفرد ونظامه الغذائي والأدوية التى يتناولها .. وغيرها



علاج الامساك بالاعشاب للاطفال

ووفقا لما أورده موقع medicalnewstoday فإن المشروبات العشبية الدافئة تساعد على تليين المعدة والامعاء مما يساهم فى تحسن الحالة وعلاج الامساك رغم أن علاج الامساك بالاعشاب للاطفال وعلاج الامساك بالاعشاب للرضع يحتاج الكثير من الحذر لأنها تسبب نتائج مختلفة في الأطفال.



ولابد من استشارة الطبيب عند علاج الامساك بالاعشاب للاطفال والرضع وإخباره بتفاصيل المشكلات الصحية التى يعانى منها الطفل خاصة إذا كان مصابا بمرض مزمن لاختيار العلاج الأفضل للطفل.



علاج الامساك بالاعشاب للكبار

علاج الامساك بالاعشاب للكبار من أكثر الطرق ذات الفعالية الكبيرة فى علاج الامساك للرجال والنساء وتوفر عدة خيارات أمام من يرغب فى علاج الامساك بالاعشاب ، أبرزها:



شاى سينا

عشبة شاى سينا مشروب عشبى ملين مصنوع من الأوراق المجففة والقرون في شجيرة سينا الكسندرينا .



النعناع

مشروب النعناع الدافئ من أفضل الاعشاب المستخدمة فى علاج مشاكل الجهاز الهضمى والامساك ويدخل فى صناعة أدوية علاج الامساك العديد التي تصرف بدون وصفة طبية .



الزنجبيل

عندما يحدث الامساك بسبب سوء الهضم يساعد الزنجبيل فى تهدئة تهيج الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم ويساعد شرب كوب أو كوبين يوميًا ، بعد الوجبات ، الجسم على معالجة الطعام و تحسين حركات الأمعاء.



الهندباء

شاي الهندباء قد يساعد في حدوث أعراض هضمية خفيفة ، مثل الانتفاخ أو الإمساك العرضي ويمكن الهندباء تحفيز الكبد لإنتاج الصفراء ، والتي يمكن أن تساعد بشكل غير مباشر مع الإمساك، حاول شرب كوب من شاي الهندباء بعد الوجبات.



الشاي الأسود أو الشاي الأخضر أو ​​القهوة

الشاي الأسود للامساك شرب الشاي المحتوي على الكافيين يمكن أن يسرع حركات الأمعاء وتحفيز الشاي والقهوة يكون له أيضًا تأثير ملين.



عرق السوس

الشاي المصنوع من جذور العرق سوس له تأثير مضاد للالتهابات ، ويساعد على الهضم، بعد تناول الوجبة الغذائية ، قد يؤدي شرب فنجان من شاي جذر عرق السوس إلى تهدئة الجهاز الهضمي وتشجيع حركة الأمعاء.



البابونج

البابونج معروف بتأثيراته المهدئة على الجسم ويساعد شرب كوب من شاي البابونج بعد الوجبات أو في نهاية اليوم على تهدئة العضلات في الأمعاء وتسريع الوقت بين الوجبة وحركة الأمعاء.



البقدونس

البقدونس هو عشب شائع قد يساعد في اضطرابات الجهاز الهضمي، كما يمضغ الناس الأوراق أو السيقان لمعالجة رائحة الفم الكريهة وانتفاخ البطن.



علاج الامساك بالاعشاب للحامل

يعد الحمل من أهم الفترات التى تمر بها المرأة فى حياتها ويجب عند علاج الامساك بالاعشاب للحامل شرب كمية كافية من السوائل التى تساعد على تليين البراز وتسهيل عملية الاخراج وفى مقدمة هذه السوائل الماء والحساء الطبيعى الخالى من المواد الحافظة والشاي والفواكه المحلاة بمواد طبيعية أو عصائر الخضار وجعلها جزءا أساسيا من النظام الغذائى.



تستطيع الحامل علاج الامساك بالاعشاب للكبار ولكن بعد استشارة الطبيب لأن هناك بعض المشروبات التى لها تأثير ضار على الأم والجنين وتسبب الاجهاض مثل البقدونس .

