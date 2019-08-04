اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 4 - 8 - 2019.. الخطيب يدعم اللاعبين قبل مواجهة اطلع برة

نشر "صدى البلد"، العديد من اخبار الرياضة عن النادي الأهلي، ونقدم أبرزها اليوم الأحد الموافق 4 - 8 - 2019.





عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





أدى فريق الأهلي مرانه مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برّه»، بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 11 من أغسطس الجاري.





افتتح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم، غرف الملابس الجديدة داخل ملعب التتش بالجزيرة، التي تم تصميمها وفقًا لأحدث الطرق العالمية. وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي..





حرص محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة على حضور مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها 11 أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.





كشف عمرو جمال نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي المعار حديثا إلى النادي الصفاقسي التونسي عن سر موافقته على الرحيل للدوري التونسي على الرغم من تقدم العديد من الاندية العربية بعروض رسميه لضمه.





أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 18-2019 حتى مباريات الدور قبل النهائى .