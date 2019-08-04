16 بندا .. هذه نتيجة الاجتماع الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.. إنفوجراف

خلص الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن، الذي استضافته مقر وزارة الخارجية العراقية ببغداد اليوم الاحد، الى عدد من التوصيات التي تدعم التعاون المشترك بين الدول الثلاث.



ونشرت وزارة الخارجية العراقية بنود الاتفاق في سرد معلوماتي بطريقة الانفوجراف.



وتضمن الاتفاق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق الى الاتفاق على تعزيز العلاقات العربية وترسيخ مبدأ التعاون الاستراتيجي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وصولا إلى بسط الأمن وتثبيت الاستقرار.