دبابيس الفراخ.. 4 طرق مختلفة سريعة وسهلة

دبابيس الفراخ من الأكلات المفضلة عند كثيرين وتعتبر أسهلها ويمكن تطبيقها بالمنزل بأكثر من طريقة.





ودبابيس الفراخ هي من الوجبات الشهيرة والسريعة التي تستخدمها المطاعم الشهيرة، وقد يطلق على دبابيس الفراخ أفخاذ الدجاج.





وهناك العديد من التتبيلات التي يمكن أن تقدمي بها دبابيس الفراخ فمثلا يمكن أن تقدم مقرمشة أو تتبل بـأكثر من طريقة.





المقادير:

دبابيس فراخ حسب الأفراد

م ك زيت لتحمبر الدبابيس مع ملح وفلفل ونصف كوب ماء





التتبيلة:

كوب دقيق وملح وفلفل وبهارات وكركم وبابريكا

ماء للعجن الدقيق

للتغطية:

كورن فليكس

زيت للتحمير

الطريقة:

تقلي قطع الدجاج بالزيت ويضلل لها نصف كوب من الماء وتترك علي نار هادئة حتي تتشرب الماء

نعمل خلطة البهارات والدقيق وتنقع فيها الفراخ

نجهز الكور فليكس بعد طحنه قليلا باليد

تغمس قطع الدجاج بالكورن فليكس مع الضغط عليها جيدا ثم توضع قليلا بالثلاجة









دبابيس الفراخ بالتتبيله المكسيكية

تقدم دبابيس الدجاج بخلطة مميزة وتسمي الخلطة المكسيكية ، وقد تعتبر دبابيس الفراخ هي الافضل في الطهي بهدة الطريقة التي يمكن تطبيقها بسهولة .





لمقادير :





1 كيلو دبابيس فراخ منزوعة الجلد.

كوب زبادى.

ربع كوب زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر ( بابريكا ).

ملعقة صغيرة كمون.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة زبدة.

شرائح بصل.





الطريقة :





في وعاء عميق ضعي الزبادي، الصلصة، زيت الزيتون، الزعتر، الملح، البابريكا، الكمون، الليمون.

قلبي المكونات جيدا.

ضعي دبابيس الدجاج في التتبيلة.

غطي الوعاء واتركي دبابيس الدجاج في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل.

في قدر على نار متوسطة الحرارة ضعي شرائح البصل المقطعة.

رصي دبابيس الدجاج فوق شرائح البصل.

وزعي الزبدة على دبابيس الدجاج.

غطي القدر واتركيه على نار متوسطة الحرارة ثم أخفضي درجة الحرارة حتى تنضج دبابيس الدجاج.

قدمي دبابيس الدجاج جانب الارز









طريقه عمل دبابيس الفراخ المشوية





المقادير:

1 كيلو دبابيس دجاج

2 طماطم

1 فلفل رومي

1 بصله

1 ملعقة صغيرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل حسب الرغبة

2 ملعقة زيت

صويا صوص

زنجبيل فريش

رشة قرفة

بهارات دجاج

ملعقة كبيرة كاتشاب

ملعقة كبيرة دقيق





للتحضير والطريقة:

-تغسل الدجاج جيدًا وتوضع في صينيه الفرن

-توضع كل المقادير في الكبه أو الخلاط ثم توضع فوق الدجاج ونضع ملعقتان الزيت على الوجه