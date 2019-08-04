بـ ملايين الدولارات.. أرقام صادمة لـ أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب.. شاهد



تحول إلى 700 دولار يصل إلى 19 ألف دولار كحد أقصى.



في سياق آخر، تحدث أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، هاشم بحري، وأكد أنه يجب مراجعة أحمد وزينب لمعرفة معايرهم بعرض فيديوهات الطفلة، موضحًا أن مشاركة الأطفال في عمل بموافقة الأب والأم شئ متكرر موجود في الحياة ولكن دفع الطفلة للبكاء شئ بحاجة إلى معرفة سببه ومفاهيمه وهل كان عن قصد أم لا.



ولفت إلى أن هناك أذى على الطفلة نفسها بسبب التصوير وأيضًا العامل النفسي بحيث يكون الطفل لا يأخذ راحته في حياته الطبيعية سواء النوم أو الرضاعة أو ما شابه.





أكد الإعلامي حسام حداد أن أرباح الزوجين أحمد حسن وزينب من موقع اليوتيوب تصل إلى 5.2 مليون دولار سنويًا.وقال حداد خلال برنامجه "أونلاين" الذي يقدمه على قناة إكسترا نيوز، إنه استخدم برنامج "سوشيال بليد" لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة بشأن أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب، موضحًا أن الأرقام "تخض" حيث أن عدد المشتركين في القناة تخطى 3 ملايين شخص.وتابع أن إجمالي عدد المشاهدات للقناة أكثر من 380 مليون مشاهدة، ومتوسط الأرباح الشهرية تبدأ من 27 ألف دولار وتصل إلى 5 مليون دولار سنويًا في الحالة القصوى من المشاهدة، موضحًا أن المتوسط اليومي كان بين 455 دولار إلى 11 ألف دولار، وذلك قبل ولادة ابنتهما ثم