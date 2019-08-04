مانشستر يونايتد يفشل في ضم باولو ديبالا

تغير موقف مانشستر يونايتد، من التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، خلال الساعات القليلة الماضية.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن يونايتد تراجع عن اهتمامه بضم ديبالا؛ بسبب مطالب اللاعب ووكيله".



وقرر يونايتد الانسحاب من الصفقة، بسبب ما وصفه بالمطالب المرتفعة والمبالغ فيها من قبل اللاعب ووكيله، والشعور العام بأن اللاعب لا يفضل اللعب في أولد ترافورد.



ويأمل أولي جونار سولسكاير، في تكوين فريق يكون جزءًا من مشروع النادي طويل الأجل.



وكان يونايتد وافق على صفقة تبادل مبدئية مع يوفنتوس، تشمل ضم ديبالا، مقابل رحيل روميلو لوكاكو.



وكانت الصفقة جاهزة للإعلان الرسمي، وتتوقف فقط على الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب مع مان يونايتد.



لكن تراجع يونايتد عن الاهتمام بديبالا، يحرم يوفنتوس من التعاقد مع لوكاكو.



وتشير "سكاي سبورتس"، إلى أن مانشستر يونايتد سيرحب بمناقشة جميع العروض الوافدة للوكاكو.