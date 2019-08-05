المركزي الصيني: بكين لديها الثقة والقدرة للحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم /الاثنين/ مجددا أن الصين لديها الثقة والقدرة للحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان (العملة الصينية) بشكل أساسي.





وأرجع البنك المركزي الصيني –في بيان اليوم- ضعف اليوان لأكثر من 7 يوانات للدولار الواحد اليوم، إلى عوامل بينها: تدابير الأحادية والحمائية بالإضافة إلى توقعات بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.



