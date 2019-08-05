المركزي الصيني: بكين لديها الثقة والقدرة للحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم /الاثنين/ مجددا أن الصين لديها الثقة والقدرة للحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان (العملة الصينية) بشكل أساسي.
وأرجع البنك المركزي الصيني –في بيان اليوم- ضعف اليوان لأكثر من 7 يوانات للدولار الواحد اليوم، إلى عوامل بينها: تدابير الأحادية والحمائية بالإضافة إلى توقعات بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.
وأضاف أنه رغم تراجع سعر صرف العملة الصينية، إلا أن اليوان حافظ على استقراره وقوته بشكل أساسي أمام سلة من العملات.مشيرا إلى أن لديه الخبرة والثقة والقدرة على الحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.