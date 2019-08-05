الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية.





ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد أن داهمت منازلهم، كما اعتقلت مواطنا ونجله من طولكرم، إضافة إلى شابين من بيت لحم.





من ناحية أخرى، قال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال التابعة لإدارة المعتقلات أحدثت تدميرا كبيرا في قسمي (19 و20) في معتقل (عوفر)، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها يوم أمس مستهدفة القيادات التنظيمية للأسرى.



