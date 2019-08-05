ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
ا ش ا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد أن داهمت منازلهم، كما اعتقلت مواطنا ونجله من طولكرم، إضافة إلى شابين من بيت لحم.

من ناحية أخرى، قال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال التابعة لإدارة المعتقلات أحدثت تدميرا كبيرا في قسمي (19 و20) في معتقل (عوفر)، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها يوم أمس مستهدفة القيادات التنظيمية للأسرى.

وأوضح نادي الأسير - في بيان صحفي - أن عملية الاقتحام طالت قسم الأشبال (الأسرى دون 18 عاما)، حيث تم تقييد بعض المعتقلين ونقل بعضهم للزنازين .. مشيرا إلى أن الأسرى أعادوا الوجبات التي تقدمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام واستمروا اليوم في إضرابهم حتّى تحقيق مطالبهم.

ترشيحاتنا

حريق معهد الاورام.. رشا مجدي تكشف تفاصيل الحادث.. فيديو

هدية ربانية .. 3 أذكار تقال في العشر الأوائل من ذي الحجة تدخلك الجنة

100 ألف جنيه إيرادات سبع البرمبة

انفجار معهد الاورام .. ارتفاع وفيات الحادث لـ 17 و32 مصابًا

فرنسي يركن سيارته داخل محطة مترو بألمانيا.. صورة

حريق معهد الاورام .. النيابة العامة تناظر جثث ضحايا الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث