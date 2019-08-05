لطلاب الشهادات الفنية .. قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات في تنسيق 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي عن قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الشهادات الفنية الذين يستعدون لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/8/2019 حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019



حيث قالت الوزارة أنه بالنسبة لـ التحويل بين الكليات الجامعية ، فيتم عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة .



وأوضحت أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات ، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي ، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط ، ولا توجد تحويلات ورقية ، ويكون التحويل يكون لمرة واحدة فقط ، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات) ، وتكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.



أما التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة ، فيتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية ، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة أو المحافظات.



وشددت وزارة التعليم العالي على ضرورة أن يلتزم الطلاب إلتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.