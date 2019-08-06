هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة.. علي جمعة يجيب

أفتى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بأنه لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة.
وأضاف جمعة خلال إجابته على الأسئلة المرسلة على صفحته الرسمية: أن الشخص إذا كان لا يستطيع عمل ذبيحتين للأضحية والعقيقة فليفعل العقيقة أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى" .
وأوضح المفتي السابق أن الغلام يذبح عنه شاتان، أما الأضحية متكررة كل عام فإذا تركها هذا العام فليفعل العام المقبل.
من جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أئمة الشافعية أجازوا الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة وخروجا من الخلاف فالتفريق بين الطاعتين أفضل لإكثار التقرب إلى الله وإطعام أكثر عدد من الفقراء والمحتاجين.