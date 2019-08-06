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ديني

حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:01 ص
يوم عرفة
يوم عرفة
عبد الرحمن محمد
وجهت سيدة سؤالا الى امين الفتوى بدار الإفتاء تقول فيه: "صمت يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان الماضي فهل أخذت ثواب صيام يوم عرفة ؟".

رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى قائلا: صيامك صحيح وحصلتي على ثواب صيام يوم عرفة وثواب القضاء.

وأضاف أمين الفتوى: قضاء الفوائت في صيام النافلة بشكل عام جائز ولا حرج فيه ويحصل الصائم على ثواب الإثنين معا ، لأن دين الله أحق أن يقضى.

وتابع: يوم عرفة من أفضل أيام الله، ويستحب لغير الحاج صيام ذلك اليوم لما روي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل ذات يوم عن صوم يوم عاشوراء فقال: "يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه".

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