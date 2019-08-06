حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان

وجهت سيدة سؤالا الى امين الفتوى بدار الإفتاء تقول فيه: "صمت يوم عرفة بنية قضاء يوم من رمضان الماضي فهل أخذت ثواب صيام يوم عرفة ؟".





رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى قائلا: صيامك صحيح وحصلتي على ثواب صيام يوم عرفة وثواب القضاء.





وأضاف أمين الفتوى: قضاء الفوائت في صيام النافلة بشكل عام جائز ولا حرج فيه ويحصل الصائم على ثواب الإثنين معا ، لأن دين الله أحق أن يقضى.



