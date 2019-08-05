ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المشرف على المقاولون العرب: أحمد علي ضحك علينا وكان بينيمنا.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:06 م
محمد عادل المشرف
محمد عادل المشرف العام بالمقاولون العرب
عمر سلامة
علق المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة على طريقة فسخ أحمد علي هداف الدورى الموسم المنقضى لعقده وذهابه إلى بيراميدز بشكل لا يليق على حد تعبيره.

وقال عادل فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن أحمد علي خرج من النادى بشكل لا يليق و بأسلوب مرفوض خصوصًا وأن النادى كان يتعامل معه باحترام واحترافية شديدة حتى و صل لانضمامه للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا الماضية و حصل على لقب هداف الدورى.

وأكمل: "سألت اللاعب مباشرةً فى اجتماع دار بينى و بينه قبل الكان الأفريقى هل وقعت لبيراميدز قال لى لا و أقسم بأنه لم يوقع لأى ناد وكان يوجد بعقده شرط جزائى صغير للموسم القادم بناءً على طلبه".

وأوضح: قام عماد النحاس المدير الفنى بالفريق بعقد جلسة أخرى مع اللاعب و سأله نفس السؤال و أنكر اللاعب برغم علمى أنه وقع لبيراميدز بناءً على معلومة عندى بجلسته مع مسئولي بيراميدز وتوقيعه معهم".

وأردف:"فوجئنا باللاعب يأتى إلى النادى و معه قيمة الشرط الجزائى لفسخ عقده بأسلوب لا يليق من اللاعب و النادى الذى تعاقد معه".

واختتم المهندس محمد عادل حديثه بجملة:"أحمد علي ضحك علينا و كان بينيمنا كلنا".

وكان أحمد علي قد وقع على عقود انتقاله لفريق بيراميدز على ان ينتقل لهم بداية من الموسم الجديد بعد دفع الشرط الجزائى وفسخ عقده مع المقاولون العرب قبل اللقاء الأخير فى الدورى الموسم المنقضى و الذى حسم البطولة للنادى الأهلى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفقات اليوم.. الأهلي على بعد خطوة من مدافع الزمالك.. والملكي يغازل ظهير بيراميدز

شيء مخجل.. ماذا قال المقاولون العرب عن انتقال أحمد علي لـ بيراميدز

أرخص صفقة فى الميركاتو.. تعرف على قيمة انتقال أحمد علي لـ بيراميدز

رئيس المقاولون يهاجم حسام البدري: هتعرف تبص في وشي إزاي بعد ما سرقتني

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف مفاجأة.. حركة حسم الإخوانية وراء انفجار معهد الاورام .. فيديو

فيديوجراف| كرات لهب وأعمدة دخان.. كل ما تريد معرفته عن حادث حريق معهد الاورام

العشر الأوائل من ذي الحجة.. 7 أمور أوصى بها الرسول للفوز بالجنة

أحمر وأصفر.. تغير لون السماء يشعل السوشيال ميديا ويثير دهشة المواطنين.. شاهد

إطلاق نار بملهى ليلي في كندا

حضروا المستندات.. CAF يصدم الاتحاد التونسي بخصوص نتيجة مباراة الترجي والوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان