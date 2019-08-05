المشرف على المقاولون العرب: أحمد علي ضحك علينا وكان بينيمنا.. فيديو

علق المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة على طريقة فسخ أحمد علي هداف الدورى الموسم المنقضى لعقده وذهابه إلى بيراميدز بشكل لا يليق على حد تعبيره.



وقال عادل فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن أحمد علي خرج من النادى بشكل لا يليق و بأسلوب مرفوض خصوصًا وأن النادى كان يتعامل معه باحترام واحترافية شديدة حتى و صل لانضمامه للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا الماضية و حصل على لقب هداف الدورى.



وأكمل: "سألت اللاعب مباشرةً فى اجتماع دار بينى و بينه قبل الكان الأفريقى هل وقعت لبيراميدز قال لى لا و أقسم بأنه لم يوقع لأى ناد وكان يوجد بعقده شرط جزائى صغير للموسم القادم بناءً على طلبه".



وأوضح: قام عماد النحاس المدير الفنى بالفريق بعقد جلسة أخرى مع اللاعب و سأله نفس السؤال و أنكر اللاعب برغم علمى أنه وقع لبيراميدز بناءً على معلومة عندى بجلسته مع مسئولي بيراميدز وتوقيعه معهم".



وأردف:"فوجئنا باللاعب يأتى إلى النادى و معه قيمة الشرط الجزائى لفسخ عقده بأسلوب لا يليق من اللاعب و النادى الذى تعاقد معه".



واختتم المهندس محمد عادل حديثه بجملة:"أحمد علي ضحك علينا و كان بينيمنا كلنا".



وكان أحمد علي قد وقع على عقود انتقاله لفريق بيراميدز على ان ينتقل لهم بداية من الموسم الجديد بعد دفع الشرط الجزائى وفسخ عقده مع المقاولون العرب قبل اللقاء الأخير فى الدورى الموسم المنقضى و الذى حسم البطولة للنادى الأهلى.

