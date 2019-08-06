علاج الإسهال للاطفال.. اكتشف الدواء المناسب لـ كل الأعمار

علاج الاسهال للاطفال بشكل صحيح يساعد فى تعافيهم بسرعة وعودتهم إلى نشاطهم وتمتعهم بتركيز عال هذا فضلا عن حماية الطفل من مضاعفات الاسهال الكثيرة التى قد تسبب معاناته من الجفاف الشديد.



وتوجد عدة طرق لعلاج الاسهال للاطفال تختلف حسب المرحلة العمرية التى يمر بها الطفل فالرضاعة تختلف عن سن عامين تختلف عن الأطفال فى سن المدرسة .



ونعرض فى التقرير التالى أبرز طرق علاج الاسهال عند الاطفال لكل مرحلة عمرية على حدى وأهم الأطعمة التى يجب منع الاطفال منها لأنها تسبب زيادة الاسهال وأطعمة اخرى تساعد فى علاج الاسهال.



علاج الاسهال للاطفال عمر سنتين



قدم موقع "happyfamilyorganics " مجموعة من النصائح التى تساعد الامهات والآباء فى علاج الاسهال عند الاطفال ،أبرزها:



- تجنب اعطاء الاطفال العصائر والمشروبات المحلاة والعصائر الجاهزة " الصناعية " المباعة فى المحلات .

- قم بتقديم الاغذية الخفيفة الصحية خاصة الموز ، والتفاح ، والخبز المحمص ، والحبوب والمقصود بها دقيق الشوفان ،و كريم القمح ، و رقائق الذرة ، والبطاطس والأرز الابيض .

- تقدم هذه الأطعمة للطفل بعد عمر السنتين .

- من المهم جدا التأكد من أن طفلك غير مصاب بحساسية تجاه أي من الأطعمة السابقة .



علاج الاسهال للاطفال الرضع



علاج الاسهال للاطفال الرضع يجب ان يتم بسرعة ودقة حتى يتجنب الطفل الاصابة بالمضاعفات والمشكلات الصحية التى قد يتعرض لها.



وفقا لما ذكره موقع " emedicinehealth " توجد عدة طرق لعلاج الاسهال عند الاطفال الرضع من بينها تشجيعهم على اتباع حمية BRAT و هى حمية الإسهال وتتكون من مزيج مجموعة من الأطعمة المستخدمة لعلاج الاسهال منذ زمن طويل ، وتتكون حمية BRAT من مجموعة أساسية من الأغذية هى " الموز ، الأرز ، التفاح ، والخبز المحمص "، وفى كل الأحوال يفضل استشارة الطبيب للتوصل لأفضل العلاجات المتاحة لمشكلة الاسهال عند الاطفال والرضع.



علاج الاسهال للاطفال فى سن المدرسة



علاج الاسهال للاطفال لايقتصر فقط على وقف عملية الاسهال بل تزويد جسم الطفل بالعناصر الغذائية التى يفقدها بسبب الاسهال للوقاية من الإصابة بالمشكلات الصحية خاصة الجفاف.



ونصح موقع " emedicinehealth " بضرورة علاج الاسهال للاطفال بتشجيعهم على تناول الماء النقى بكميات وفيرة ، كما يرجح بعض الأطباء استخدام محلول مثل Pedialyte ، وتحتوي هذه السوائل أيضًا على مجموعة من الشوارد الضرورية التى يفقدها الجسم نتيجة الاسهال المتواصل أو المتكرر.



وحذر الموقع من خطأ يقع فيه اعدد كبير من الآباء والأمهات وهو تقديم أقراص الملح لعلاج الاسهال للاطفال لكنها للاسف قد تؤدي إلى تزايد حدة الاسهال.



ومن الاحتياطات الهامة التى ينبغى الاباء والامهات فعلها لعلاج الاسهال للاطفال الرضع هى الامتناع عن الذهاب للمدرسة والنادى والانشطة اليومية حتى تختفى اعراض الاسهال مثل البراز أو الحمى أو القيء المتكرر وذلك حتى يحصل الطفل على الراحة والتعافي ويمنع الأطفال الآخرين من التعرض لعدوى محتملة.



علاج الاسهال للاطفال بالاعشاب



علاج الاسهال للاطفال بالاعشاب ليس من الأمور الجديدة بل هو معروف من قديم الزمن حيث قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، أن النعناع من أفضل المشروبات القادرة على علاج الاسهال والمغص ويفضل استخدام النعناع الأخضر الطازج لأنه الأكثر فعالية والاسرع فى الحصول على النتائج كما يجب شراء النوع البلدى لأنه يحتوى لايسبب المتاعب التى يشعر بها البعض عند تناول النعناع مثل الحرقان .



وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة ، أن هناك أنواع أخرى من الأعشاب تساعد فى علاج الاسهال للاطفال منها البابونج فله تأثير مذهل فى علاج مشاكل المعدة والامعاء عند الاطفال والكبار، والقرفة فهى من أسرع المشروبات التى تساعد فى توقف الاسهال بشكل فورى على الايزيد عدد الاكواب التى يتم تناولها عن كوبين خلال اليوم الواحد ، والزنجبيل فهو يساعد فى علاج الالتهابات وطرد السموم وعلاج الاسهال والمغص.



علاج الاسهال للاطفال بالنشادر



علاج الاسهال للاطفال بالنشادر من أكثر الطرق الشعبية المعروفة قديم، وأوضح دكتور سعيد متولى كيفية استخدام النشا فى علاج الاسهال ويمكن فعل هذا بسهولة من خلال التركيز على اطعام الطفل بالأطعمة المحتوية على نسبة كبيرة من النشا مثل الحبوب والأرز والبطاطس والخبز.