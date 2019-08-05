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رياضة

عمر عصر ودينا مشرف يحرزان لقب إفريقيا ويصعدان لكأس العالم لتنس الطاولة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
عمر سلامة
أحرز عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى المصرى لتنس الطاولة، لقب بطولة إفريقيا والمقامة حاليا في نيجيريا ليحجز مقعده في بطولة كأس العالم.

وحقق عصر، ذهبية بطولة إفريقيا بالفوز على زميله أحمد صالح في المباراة النهائية، لتحصد مصر ذهبية منافسات الرجال وبذلك تأهل عصر لكأس العالم.

كما توجت المصرية دينا مشرف بلقب البطولة في منافسات الفردي للسيدات، عقب فوزها على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0، في المباراة النهائية.

وبهذا الفوز تحصد دينا مشرف اللقب للمرة الرابعة في تاريخها، لتصبح أول لاعبة في تاريخ إفريقيا تحقق هذا الإنجاز.

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