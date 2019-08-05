تعرف على آلية عمل جراج روكسي الذكي الجديد

قال محمود فرج رئيس مجلس إدارة جراج روكسي الذكي إن هناك إقبالا على الجراج حيث إن من يجربه يعود مرة أخرى للتجربة مشيرا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من المواطنين.



وأضاف: فرج فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" أن كافة المعاملات داخل الجراج تتم بشكل إلكتروني دون تدخل بشرى.



وتابع أن المشروع آمن حيث إنه نظام مطبق منذ أكثر من 30 عاما مشيرا إلى أنها طبقت فى الكويت والإمارات مشيرا إلى أنها مثل الأسانسير تماما الذى يستخدمه الإنسان.



واستكمل ان هذه الطريقة متواجدة فى مصر فى أكثر من مصنع مصرى حيث ان مصانع الادوية فى مصر تخزن بنفس هذه الطريقة .

