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أحمد موسى يجمع 15 مليون جنيه لصالح معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:50 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
ساهم الإعلامي أحمد موسى، في جمع تبرعات بالملايين، لإعادة إعمار معهد الأورام، والذي حدث تفجير إرهابي في محيطه، مساء الأحد، على يد جماعة حسم الإرهابية التابعة للإخوان.

وناشد أحمد موسى، المصريين، بدعم معهد الأورام وإعادته كما كان وأفضل، موضحا أن مثل هذه الحوادث تجعل المصريين أقوى في مواجهة الإرهاب، مرددًا: «معهد الأورام محتاج خيركم وزكاتكم، تبرعوا على 777 في كل البنوك المصرية».

وأعلن أحمد موسى؛ أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، قرر التبرع بالكميات المطلوبة من السيراميك، لإعادة ترميم معهد الأورام القومي.

وقدم أحمد موسى، خلال حلقة الأمس من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الشكر إلى رجل الصناعة محمد أبو العنين لموقفه النبيل تجاه معهد الأورام، موضحًا أن ما فعله أبو العنين هو دور رجال الأعمال الوطنيين لإعادة معهد الأورام لسابق عهده ويعود إلى العمل ويستقبل الأطفال المصابين عقب العيد.

كما قدم محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان؛ التعازي إلى الشعب المصري في ضحايا حادث انفجار معهد الأورام.

وأضاف نائب مدير جمعية الأورمان، أنه تم تخصيص مبلغ مالي 10 ملايين جنيه للاحتياجات العاجلة لمعهد الأورام؛ وإعادة ترميمه؛ مرددا: «إحنا عندنا مستشفى أورام في أسوان، نقدر نستقبل فيه كل المرضى اللي كانوا في المعهد».

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ إنه تقرر صرف 100 ألف جنيه لكل من المتوفى أو المصاب بعجز كلي، ومبلغ 50 ألف جنيه للمصابين في حادث معهد الاورام.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تخصيص معاش دائم بمقدار 1500 جنيه، بالإضافة إلى المعاش التأميني الخاص بالشهداء الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه من بنك ناصر الاجتماعي؛ ويضعها تحت تصرف معهد الأورام.

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