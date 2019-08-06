بعد إعلان تبرعه بـ 50 مليون جنيه لـ معهد الاورام.. محمد بن زايد يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #محمد_بن_زايد، وذلك عقب إعلانه تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لترميم معهد الاورام، ليتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات المصغرة.



وجاءت التعليقات المصحوبة بـ الهاشتاج كالتالي :



‏محمد بن زايد الأصيل ابن الأصول يتبرع بكل المبلغ المطلوب لمعهد الأورام ٥٠ مليون جنيه .. ربنا يجعله في ميزان حسناته



‏‎تُعرفْ الرجال في الشدائد ، و تُعّرَف الامارات برجالها دومًا.



‏أنا مبسوط ان كلنا اتحركنا كل اللي يقدر علي حاجة عملها في ساعات بسيطة المعهد القومي للاورام جمع تبرعات هتمكنه من إصلاح التلفيات وترميم المبني الخلفي وشراء باقي الأجهزة اللي محتاجها

الشيخ محمد بن زايد اتبرع ب 50 مليون جنيه للمعهد



‏‎#محمد_بن_زايد

نشكر الشيخ محمد بن زايد حفظه الله و رعاه على التبرع لصالح معهد الاورام جزاه الله كل خير 🙏

و نشكر اهل الامارات الحبيبة لشعورهم الطيب و وقوفهم بجانب مصر و المصريين 🙏

🇦🇪 ❤ 🇪🇬



‏‎وأوضح مكتب الشيخ محمد بن زايد، خلال رسالة أرسلت للإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية"، المعروض على قناة " MBC"، أن ولي عهد أبو ظبي، أكد استعداده الوفاء بكل الالتزامات المادية لتوفير كل ما يحتاجه المعهد القومي للأورام.



وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.



وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.