عيار 21 يسجل 668 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 -8- 2019

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 6 أغسطس 2019، على ارتفاعات اسعار أمس الاثنين التى سجلت نحو 8 جنيهات نتيجة ارتفاع اسعار المعدن عالميا.



سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 668 جنيهًا.





كما سجل عيار 14 سعر 445 جنيها، وعيار 10 نحو 318 جنيها.



تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 573 جنيها.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 763 جنيها.



بلغ سعر الجنيه الذهب 5344 جنيهات، سجلت سعر أوقية الذهب 23743 جنيها.







